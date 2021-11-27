На шахте «Листвяжная» возобновили поисковые работы
Поисковую операцию на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области возобновили сообщили врио главы МЧС Александр Чуприян и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.
Они отметили, что там нет пожара.
«Поисковые работы на шахте возобновлены. Промониторив ситуацию в течение ночи, мы пришли к выводу, что шахта не горит. Это чрезвычайно важно, это облегчает действия по поиску», — приводит цитату Чуприяна ТАСС.
По словам Цивилёва, концентрация метана на шахте снижается. Он также отметил, что главной задачей является «не потерять больше ни одного человека», сообщает RT.
Авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла в четверг, по предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана. В результате трагедии погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,5 млн+33 946 / сут.
Умерли
272 тыс.+1 239 / сут.
Выздоровели
8,2 млн+36 494 / сут.
- На шахте «Листвяжная» возобновили поисковые работы
- Володин намерен изучить более 610 тысяч комментариев к его посту о QR-кодах
- МЧС: на заводе имени Свердлова в Дзержинске произошли взрывы, есть пострадавшие
- Директор шахты «Листвяжная» не стал признавать вину после трагедии
- Суд отправил под арест госинспектора Ростехнадзора после гибели шахтеров на «Листвяжной»
- Москвичам в субботу пообещали облачную погоду и небольшие осадки
- Число госпитализированных горноспасателей после ЧП на шахте в Кузбассе выросло до 15
- Девелоперы предупредили о росте цен на новостройки до 15%
- В Орфографической комиссии РАН раскритиковали проект новых правил русского языка
- В Кемерове начались заседания по делу о трагедии на шахте «Листвяжная»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru