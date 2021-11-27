На шахте «Листвяжная» возобновили поисковые работы

Они отметили, что там нет пожара.

«Поисковые работы на шахте возобновлены. Промониторив ситуацию в течение ночи, мы пришли к выводу, что шахта не горит. Это чрезвычайно важно, это облегчает действия по поиску», — приводит цитату Чуприяна ТАСС.

По словам Цивилёва, концентрация метана на шахте снижается. Он также отметил, что главной задачей является «не потерять больше ни одного человека», сообщает RT.

Авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла в четверг, по предварительным данным, причиной ЧП стал взрыв метана. В результате трагедии погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

