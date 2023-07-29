Суд арестовал подозреваемого в диверсии на Куйбышевском НПЗ

По данным агентства, адвокат злоумышленника Вячеслав Павелкин рассказал журналистам, что Окрушко признал вину и раскаивается. Павелкин также отметил, что его подзащитный сотрудничает со следствием.



Накануне глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале сообщил о взрыве на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре.

Ранее, 28 июля, сообщалось, что около кафе «Чехов сад» в центре Таганрога предположительно взорвалась ракета. Отмечалось, что в результате взрыва пострадали несколько человек, сообщает «Радиоточка НСН».

