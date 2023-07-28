Взрыв произошел на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода

Он отметил, что, по предварительной версии, было заложено взрывное устройство. По словам Хинштейна, серьезных разрушений и пострадавших нет.

Ранее, 28 июля, сообщалось, что около кафе «Чехов сад» в центре Таганрога предположительно взорвалась ракета. Отмечалось, что в результате взрыва пострадали несколько человек, сообщает «Радиоточка НСН».

