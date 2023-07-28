Взрыв произошел на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода

На территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре произошел взрыв. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Взрыв прогремел в многоквартирном доме в Ростове-на-Дону

Он отметил, что, по предварительной версии, было заложено взрывное устройство. По словам Хинштейна, серьезных разрушений и пострадавших нет.

Ранее, 28 июля, сообщалось, что около кафе «Чехов сад» в центре Таганрога предположительно взорвалась ракета. Отмечалось, что в результате взрыва пострадали несколько человек, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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