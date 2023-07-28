Хинштейн: Силовики задержали подозреваемого во взрыве на НПЗ в Самаре

По его словам, подозреваемый был пойман сотрудниками ФСБ в Оренбургской области при попытке выехать из России.

«По предварительной информации, задержанный является работником КНПЗ. Ранее он переехал в Россию с территории Украины», - написал депутат.

Ранее Хинштейн заявил, что на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода прогремел взрыв, серьёзных разрушений и пострадавших нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».