Хинштейн: Силовики задержали подозреваемого во взрыве на НПЗ в Самаре
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в своём Telegram-канале заявил, что силовики задержали предполагаемого организатора взрыва на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре.
По его словам, подозреваемый был пойман сотрудниками ФСБ в Оренбургской области при попытке выехать из России.
«По предварительной информации, задержанный является работником КНПЗ. Ранее он переехал в Россию с территории Украины», - написал депутат.
Ранее Хинштейн заявил, что на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода прогремел взрыв, серьёзных разрушений и пострадавших нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru