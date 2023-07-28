Губернатор Голубев: ракета взорвалась у кафе в Таганроге

Около кафе «Чехов сад» в центре Таганрога взорвалась предположительно ракета, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Мощный взрыв прогремел в Таганроге Ростовской области

По его словам, в результате взрыва никто не погиб, однако известно о нескольких пострадавших. Голубев уточнил, что четыре человека получили ранения от осколков стекол.

Губернатор отметил, что га месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее ТАСС сообщал о 12 пострадавших в результате взрыва, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Губернатор Ростовской области Василий Голубев
ТЕГИ:Ростов-на-ДонуВзрывПострадавшие

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