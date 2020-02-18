Суд арестовал напавшего на людей в московском храме мужчину

18 февраля 202015:41

Таганский суд Москвы арестовал напавшего на посетителей храма в Москве Ефима Ефимова.

Инцидент произошел в воскресенье, 16 февраля, в храме Святителя Николая в центре Москвы. В результате нападения двое прихожан получили ножевые ранения.

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Ефимову 26 лет, он проживает в Липецкой области.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Сам Ефимов объяснил свои действия тем, что в тот день «не с той ноги встал», сообщает life.ru. Молодой человек должен будет пройти психолого-психиатрическую экспертизу.

Ранее сообщалось, что семейная пара, застреленная в субботу недалеко от Центрального рынка в Калининграде, будет похоронена в среду, 19 февраля, в Гурьевском районе.

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ФОТО: РИА Новости//Максим Блинов
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