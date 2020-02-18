Застреленных у рынка в Калининграде супругов похоронят в среду

В минувшую субботу возле Центрального рынка в Калининграде мужчина застрелил из охотничьего карабина 52-летнего Вадима Янголенко и его беременную жену, 34-летнюю Дарью Ефимову. После этого стрелок хотел покончить с собой, скончался он в реанимации. 13-летнему сыну убитой супружеской пары удалось убежать, он не пострадал. Сейчас он живет с бабушкой.

Ранее сообщалось, что мотивом преступления стала конкуренция на рынке. Супружеская пар и стрелок торговала на рынке овощами.

Ранее сообщалось, что застреленный вместе с супругой в Калининграде бизнесмен Вадим Янголенко был чемпионом СССР по горнолыжному спорту. Об этом говорится в сообщении Российской федерации горнолыжного спорта.

Завотделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в интервью НСН сравнил поведение калининградского стрелка с аналогичными случаями в США. Он обратил внимание на то, что СМИ способствуют созданию «подражателей» в разных странах.



