Застреленных у рынка в Калининграде супругов похоронят в среду
Семейная пара, застреленная в субботу недалеко от Центрального рынка в Калининграде, будет похоронена в среду, 19 февраля, в Гурьевском районе. Об этом рассказали в региональном союзе предпринимателей рынков. Там уточнили, что в среду сначала пройдет отпевание в церкви на Северной Горе в Калининграде, после на кладбище в Сазоновке в Гурьевском районе пара будет похоронена.
В минувшую субботу возле Центрального рынка в Калининграде мужчина застрелил из охотничьего карабина 52-летнего Вадима Янголенко и его беременную жену, 34-летнюю Дарью Ефимову. После этого стрелок хотел покончить с собой, скончался он в реанимации. 13-летнему сыну убитой супружеской пары удалось убежать, он не пострадал. Сейчас он живет с бабушкой.
Ранее сообщалось, что мотивом преступления стала конкуренция на рынке. Супружеская пар и стрелок торговала на рынке овощами.
Ранее сообщалось, что застреленный вместе с супругой в Калининграде бизнесмен Вадим Янголенко был чемпионом СССР по горнолыжному спорту. Об этом говорится в сообщении Российской федерации горнолыжного спорта.
Завотделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов в интервью НСН сравнил поведение калининградского стрелка с аналогичными случаями в США. Он обратил внимание на то, что СМИ способствуют созданию «подражателей» в разных странах.
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