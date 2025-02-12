Люди отравились пирожками с ртутью в Москве

Московское управление Роспотребнадзора организовало расследование после отравления двух человек ртутью после употребления выпечки, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на ведомство.

Еще один ребенок отравился пельменями из сети «ВкусВилл»

Предприятие общественного питания, в котором были куплены отравленные пирожки, временно прекратило свою деятельность. Следователям предстоит установить, как именно ртуть попала в выпечку.

Отравившихся доставили в больницу с Азовской улицы. Их состояние оценивают как стабильное.

Ранее количество отравившихся шаурмой в пермском Кунгуре возросло до 73, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
ТЕГИ:ОтравленияРоспотребнадзор

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