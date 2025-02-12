Люди отравились пирожками с ртутью в Москве
Московское управление Роспотребнадзора организовало расследование после отравления двух человек ртутью после употребления выпечки, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на ведомство.
Предприятие общественного питания, в котором были куплены отравленные пирожки, временно прекратило свою деятельность. Следователям предстоит установить, как именно ртуть попала в выпечку.
Отравившихся доставили в больницу с Азовской улицы. Их состояние оценивают как стабильное.
Ранее количество отравившихся шаурмой в пермском Кунгуре возросло до 73, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru