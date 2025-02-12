Люди отравились пирожками с ртутью в Москве

Предприятие общественного питания, в котором были куплены отравленные пирожки, временно прекратило свою деятельность. Следователям предстоит установить, как именно ртуть попала в выпечку.

Отравившихся доставили в больницу с Азовской улицы. Их состояние оценивают как стабильное.

Ранее количество отравившихся шаурмой в пермском Кунгуре возросло до 73, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

