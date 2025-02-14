Суд в Москве продлил арест американца Татера за удар полицейского

Американца задержали 12 августа 2024 года за нарушение общественного порядка в одном из отелей Москвы. Администрация отказалась его заселять из-за агрессивного поведения и отказа предъявить миграционную карту. После того, как иностранца доставили в дежурную часть, он не успокоился, толкнул и ударил полицейского.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», адвокат Татера утверждает, что американец прибыл в Россию специально, чтобы попросить политическое убежище. Гражданина США несколько раз арестовывали на родине по линии ЦРУ, как он сам утверждает, по ложным обвинениям.

