Суд арестовал бросившего гранату в парке жителя Владимирской области

Суд города Александрова Владимирской области заключил под стражу местного жителя, который бросил в группу мужчин в парке предмет, похожий на гранату, сообщает РИА Новости.

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Мужчина обвиняется по статье «покушении на убийство двух и более лиц общеопасным способом», суд отправил его в СИЗО на два месяца.

Инцидент произошёл 25 апреля в парке «Сосенки» в Александрове Владимирской области. В ходе конфликта 38-летний местный житель бросил в группу мужчин гранату, в результате осколочные ранения получили пять человек.

Ранее в Москве мужчина с муляжом гранаты попытался ограбить банк. Он потребовал от кассира выдать ему наличные, однако женщина успела нажать тревожную кнопку, заставив мужчину скрыться.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
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