СМИ: в Ростове мужчина подорвался на самодельной гранате

Двойной взрыв произошёл в квартире в центре Ростова-на-Дону, сообщает местный портал 161.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Собеседник издания уточнил, что инцидент произошёл в доме на ул. Береговой, 19/2, где был обнаружен труп 62-летнего мужчины, который подорвался на самодельной гранате.

Источник добавил, что во время обыска в квартире погибшего сработало ещё одно взрывное устройство, в результате пострадал сотрудник полиции, его госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Ранее в Ставропольском крае было возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который устроил взрыв после семейной ссоры.

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ФОТО: граната
ТЕГИ:Ростов-на-ДонуВзрывГраната
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