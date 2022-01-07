СМИ: в Ростове мужчина подорвался на самодельной гранате

Собеседник издания уточнил, что инцидент произошёл в доме на ул. Береговой, 19/2, где был обнаружен труп 62-летнего мужчины, который подорвался на самодельной гранате.

Источник добавил, что во время обыска в квартире погибшего сработало ещё одно взрывное устройство, в результате пострадал сотрудник полиции, его госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Ранее в Ставропольском крае было возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который устроил взрыв после семейной ссоры.