В Москве мужчина с муляжом гранаты попытался ограбить банк
Полиция Москвы задержала мужчину, который попытался ограбить отделение банка, расположенное на Измайловском шоссе, сообщает «Свободная пресса».
По информации правоохранителей, злоумышленник, угрожая предметом, похожим на гранату, потребовал от кассаира выдать ему наличные, однако женщина успела нажать тревожную кнопку, заставив мужчину скрыться.
Стражи порядка задержали подозреваемого на улице Рудневка. Им оказался 34-летний приезжий, у которого нашли муляж гранаты, купленный в интернете. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «разбой». Задержанного заключили под стражу.
Ранее в Архангельской области задержали подозреваемых в разбойном нападении на отделение банка, сообщает RT. По данным правоохранителей, один из злоумышленников проник в служебное помещение, применил газовый баллончик и похитил у сотрудника инкассаторскую сумку, в которой находились более 21 миллиона рублей.
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