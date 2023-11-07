Суд арестовал боксера, который устроил стрельбу у ресторана в центре Москвы
Замоскворецкий суд Москвы арестовал до 5 января 2024 года боксера Никиту Иванова, который устроил стрельбу у ресторана в центре столицы.
Отмечается, что защита и обвиняемый настаивали на более мягкой мере пресечения. По словам Иванова, ему жаль, что пострадали люди. Он выразил готовность оплатить им лечение, а также добавил, что помогает участникам спецоперации на Украине и даже перечислил им несколько миллионов рублей.
В свою очередь адвокат просил суд учесть положительные характеристики бывшего спортсмена и наличие у него множества наград и благодарностей.
Ранее против Никиты Иванова завели уголовное дело о хулиганстве. Он применил оружие у ресторана на Шлюзовой набережной в Москве. В результате пострадали четыре человека. По данным правоохранителей, стрелявший был пьян, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru