Суд арестовал боксера, который устроил стрельбу у ресторана в центре Москвы

Отмечается, что защита и обвиняемый настаивали на более мягкой мере пресечения. По словам Иванова, ему жаль, что пострадали люди. Он выразил готовность оплатить им лечение, а также добавил, что помогает участникам спецоперации на Украине и даже перечислил им несколько миллионов рублей.

В свою очередь адвокат просил суд учесть положительные характеристики бывшего спортсмена и наличие у него множества наград и благодарностей.

Ранее против Никиты Иванова завели уголовное дело о хулиганстве. Он применил оружие у ресторана на Шлюзовой набережной в Москве. В результате пострадали четыре человека. По данным правоохранителей, стрелявший был пьян, передает «Радиоточка НСН».

