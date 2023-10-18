Открывший стрельбу на замечание о громкой музыке задержан в Москве
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе после замечания о громкой музыке на юге российской столицы. Об этом информирует столичный главк министерства внутренних дел.
Как передаёт ТАССЮ, у задержанного обнаружено и изъято оружие ограниченного поражения (травматический пистолет). По уточнённым данным, конфликтная ситуация возникла в одном из торговых центров в районе Бирюлево-Восточное на Михневской улице.
Молодой человек с девушкой обратили внимание таксистов на чрезмерную громкость музыки, которую они слушали. После этого знакомый одного из таксистов обстрелял гражданина из травмата. Пострадавший был ранен в щёку и госпитализирован.
Telegram-канал «Радиоточка НСН» уточняет, что в полиции принято решение о возбуждении дела по статье Уголовного кодекса РФ о покушении на убийство. Как выяснилось, стрельбу устроил уроженец Азербайджана 1987 года рождения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru