Против боксера Иванова возбудили дело после стрельбы в Москве

Уголовное дело о хулиганстве возбудили в отношении боксера Никиты Иванова, устроиашего стрельбу у ресторана в Москве. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает ТАСС.

Чемпион Европы по боксу устроил стрельбу у ресторана в Москве

«Возбуждено уголовное дело ... в отношении жителя Тамбовской области 1986 года рождения ранее задержанного за совершение противоправного деяния у одного из заведений в центре Москвы», — указала Волк.

Ранее стало известно, что Иванов — чемпион Европы по боксу 2013 года — применил оружие у ресторана на Шлюзовой набережной в Москве, напоминает Ura.ru. В результате пострадали четыре человека, пишет RT. По данным правоохранителей, стрелявший был пьян.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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