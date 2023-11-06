Против боксера Иванова возбудили дело после стрельбы в Москве
Уголовное дело о хулиганстве возбудили в отношении боксера Никиты Иванова, устроиашего стрельбу у ресторана в Москве. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает ТАСС.
«Возбуждено уголовное дело ... в отношении жителя Тамбовской области 1986 года рождения ранее задержанного за совершение противоправного деяния у одного из заведений в центре Москвы», — указала Волк.
Ранее стало известно, что Иванов — чемпион Европы по боксу 2013 года — применил оружие у ресторана на Шлюзовой набережной в Москве, напоминает Ura.ru. В результате пострадали четыре человека, пишет RT. По данным правоохранителей, стрелявший был пьян.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru