Путин потребовал срочно проработать новые правила оборота оружия в России
Президент России Владимир Путин в связи с трагедией в казанской школе получил главе Росгвардии срочно проработать меры, связанные с ужесточением правил оборота оружия, доступного населению страны.
Как сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, речь идет о новом положении о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте.
При этом должен быть учтен вид оружия, которое использовал напавший на школу.
"Дело в том, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки, и так далее», - добавил Песков.
Во вторник утром произошла вооруженная атака на одну из школ Казани. Национальный антитеррористический комитет сообщил о гибели 7 детей. Эту информацию подтвердил президент Татарстана Рустам Минниханов, выехавший на место трагедии.
«Мы потеряли 7 детей - ученики 8 класса, четверо мальчиков и три девчонки. Они погибли на 3 этаже, и еще 16 человек сейчас находятся в госпитале», - сказал он телеканалу «Россия 24».
По словам Минниханова, один из террористов арестован, ему 19 лет.
Между тем, СМИ сообщали о гибели 11 человек. По их данным, стрельбу по школьникам открыли двое подростков 17 и 19 лет. Один из нападавших задержан, второй убит. МВД, однако, опровергло сведения о втором нападавшем.
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