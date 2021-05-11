Путин потребовал срочно проработать новые правила оборота оружия в России

Президент России Владимир Путин в связи с трагедией в казанской школе получил главе Росгвардии срочно проработать меры, связанные с ужесточением правил оборота оружия, доступного населению страны.

Как сообщил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, речь идет о новом положении о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте.

При этом должен быть учтен вид оружия, которое использовал напавший на школу.

"Дело в том, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки, и так далее», - добавил Песков.

Во вторник утром произошла вооруженная атака на одну из школ Казани. Национальный антитеррористический комитет сообщил о гибели 7 детей. Эту информацию подтвердил президент Татарстана Рустам Минниханов, выехавший на место трагедии.

«Мы потеряли 7 детей - ученики 8 класса, четверо мальчиков и три девчонки. Они погибли на 3 этаже, и еще 16 человек сейчас находятся в госпитале», - сказал он телеканалу «Россия 24».