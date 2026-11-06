В работе «Оzon банка» произошел сбой

Сбой в работе «Ozon банка» зафиксирован в России.

Согласно данным сервиса Detector404, россияне подали около 29 тысяч жалоб. Пользователи сообщают о трудностях с входом в приложение банка, авторизацией и проведением платежей.

В свою очередь, сервис «Сбой.рф» зарегистрировал около тысячи жалоб пользователей. Россияне заявляют о невозможности совершить платеж или перевод, а также жалуются, что служба поддержки не работает.

Ранее сбой произошел в работе российского облачного хостинг-провайдера Beget.

