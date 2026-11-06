Директор Ассоциации операторов микромобильности, член Общественного совета при Минтрансе РФ Ксения Эрдман в пресс-центре НСН раскрыла, какие изменения ждут пользователей электросамокатов в новом сезоне.

«У нас синхронизируются правила ПДД и внутренняя политика сервисов, будет официально закреплен запрет на езду вдвоем. Также обсуждается повышение возраста до 16 лет. Напомню, что предыдущие поправки разрешали детям практически любого возраста пользоваться средствами индивидуальной мобильности, с 14 лет они могли уже выезжать на проезжую часть без сопровождения родителей. Сейчас этот возраст повышается до 16 лет, мы приходим к общему знаменателю с сервисами аренды, у которых услуга была всегда 18. Есть поправка, связанная с перемещением курьеров на проезжую часть. И одна из самых спорных поправок – это разрешение на парковку только в зонах с разметкой или знаком. Я думаю, что мы будем уходить в сторону разметки, так как знаки будут портить внешний вид города. Но пока я не думаю, что город будет готов этим заниматься, поправка пока кажется нам невыполнимой», - рассказала она.

В Москве подходит к завершению сезон проката средств индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокатов и электровелосипедов. Точная дата отключения сервисов пока не определена: по данным столичного Департамента транспорта, прокат продолжит работу до наступления устойчивых минусовых температур, когда гололёд и наледь сделают поездки опасными.

Популярность СИМ продолжает расти. С января по сентябрь 2026 года жители и гости столицы совершили около 64 млн поездок на арендных электросамокатах — на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По прогнозу Ассоциации операторов микромобильности, по итогам сезона показатель может достичь 65–70 млн поездок. Электросамокаты стали привычной частью городской транспортной системы, однако вместе с ростом спроса сохраняются вопросы безопасности, соблюдения ПДД и защиты пешеходов.



