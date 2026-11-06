Возраст и парковка: Какие изменения ждут пользователей электросамокатов
Ксения Эрдман заявила НСН, что обсуждается повышение возраста для использования СИМ до 16 лет.
Директор Ассоциации операторов микромобильности, член Общественного совета при Минтрансе РФ Ксения Эрдман в пресс-центре НСН раскрыла, какие изменения ждут пользователей электросамокатов в новом сезоне.
«У нас синхронизируются правила ПДД и внутренняя политика сервисов, будет официально закреплен запрет на езду вдвоем. Также обсуждается повышение возраста до 16 лет. Напомню, что предыдущие поправки разрешали детям практически любого возраста пользоваться средствами индивидуальной мобильности, с 14 лет они могли уже выезжать на проезжую часть без сопровождения родителей. Сейчас этот возраст повышается до 16 лет, мы приходим к общему знаменателю с сервисами аренды, у которых услуга была всегда 18. Есть поправка, связанная с перемещением курьеров на проезжую часть. И одна из самых спорных поправок – это разрешение на парковку только в зонах с разметкой или знаком. Я думаю, что мы будем уходить в сторону разметки, так как знаки будут портить внешний вид города. Но пока я не думаю, что город будет готов этим заниматься, поправка пока кажется нам невыполнимой», - рассказала она.
В Москве подходит к завершению сезон проката средств индивидуальной мобильности (СИМ) — электросамокатов и электровелосипедов. Точная дата отключения сервисов пока не определена: по данным столичного Департамента транспорта, прокат продолжит работу до наступления устойчивых минусовых температур, когда гололёд и наледь сделают поездки опасными.
Популярность СИМ продолжает расти. С января по сентябрь 2026 года жители и гости столицы совершили около 64 млн поездок на арендных электросамокатах — на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По прогнозу Ассоциации операторов микромобильности, по итогам сезона показатель может достичь 65–70 млн поездок. Электросамокаты стали привычной частью городской транспортной системы, однако вместе с ростом спроса сохраняются вопросы безопасности, соблюдения ПДД и защиты пешеходов.
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