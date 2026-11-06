Не только для подростков: Как самокат стал транспортом в больших городах

Электросамокаты используют взрослые люди для поездок до метро, вузов и социальных учреждений, ошибочно считать, что это развлечение для подростков, заявил руководитель пресс-службы компании Whoosh Денис Балакирев в пресс-центре НСН.

«Этот сезон показывает закрепление тех трендов, которые мы видим на протяжении последних лет. Можно однозначно говорить о том, что кикшеринг – это транспорт, количество таких поездок постоянно увеличивается, это 9 из 10 поездок. Транспортная поездка – это поездка от дома до остановки, метро, до социальных учреждений, вузов и так далее. Рынок стабилизировался, большинство желающих ездить уже имеют аккаунты и пользуются. В больших городах это уже часть нашей жизни. Портрет пользователя – это мужчины от 35 лет, порядка 30% составляют женщины. Самокатами много пользуются взрослые, но почему-то всегда возникает образ подростка. Дело в том, что взрослые люди ездят аккуратно, никому не мешают, а подростки более заметные. Новые поправки зададут единый стандарт поездок по возрасту, так как подростки до 16 лет более опасны за рулем», - отметил он.

Директор Ассоциации операторов микромобильности, член Общественного совета при Минтрансе РФ Ксения Эрдман в пресс-центре НСН раскрыла, какие изменения ждут пользователей электросамокатов в новом сезоне.



