Кратковременный снег может «заблокировать» электросамокаты, но полное завершение сезона происходит позже, заявил руководитель пресс-службы компании Whoosh Денис Балакирев в пресс-центре НСН.

«Сегодня в Москве периодически идет снег, нас спрашивают, ездят ли на самокатах в такую погоду? Да, ездят, несмотря на то, что погода такая. Большинство поездок совершается на расстояние 3-5 километров, это около десяти минут, поэтому это вполне комфортно и в такую погоду. Главный критерий, который позволяет нам продолжать работу – это состояние дорожного покрытия. Если нет наледи, снега, который не тает в течение дня, то поездки совершать можно. Если снег выпадает временно, мы просто ставим на паузу электросамокаты, это уже привычный сценарий для всех городов. Просто самокаты временно становятся недоступными, пока асфальт не очистится», - отметил он.

Популярность СИМ продолжает расти. С января по сентябрь 2026 года жители и гости столицы совершили около 64 млн поездок на арендных электросамокатах — на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По прогнозу Ассоциации операторов микромобильности, по итогам сезона показатель может достичь 65–70 млн поездок. Электросамокаты стали привычной частью городской транспортной системы, однако вместе с ростом спроса сохраняются вопросы безопасности, соблюдения ПДД и защиты пешеходов.

