ВСУ обстреляли поселок Климово под Брянском
2 сентября 202308:47
Украинские войска обстреляли поселок Климово Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
По словам губернатора, в результате ЧП никто не пострадал. Разрушений нет.
«На месте работают оперативные и экстренные службы», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Накануне ВСУ обстреляли Донецк, в результате пострадали более десяти человек, погиб шестилетний ребенок, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Старовойт: Женщина пострадала при обстреле деревни Успеновка
- Маск согласился, что Байден разрушает легитимность демократической системы США
- Анонсированные удары. Украина совершила согласованные с Западом атаки Крымского моста
- ВСУ обстреляли поселок Климово под Брянском
- Шесть человек погибли в ДТП с автобусом на юго-западе Турции
- «Гуаньча»: Падение Купянска станет концом политической карьеры Зеленского
- В Екатеринбурге 11 человек пострадали в ДТП с автобусом
- Express: Российский «Сармат» способен снести Лондон за шесть минут
- Малайзия и Россия частично перешли на расчеты в юанях и дирхамах
- NYT: Расширение БРИКС может стать важным уроком для Вашингтона
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru