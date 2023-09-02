ВСУ обстреляли поселок Климово под Брянском

Украинские войска обстреляли поселок Климово Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

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По словам губернатора, в результате ЧП никто не пострадал. Разрушений нет.

«На месте работают оперативные и экстренные службы», — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Накануне ВСУ обстреляли Донецк, в результате пострадали более десяти человек, погиб шестилетний ребенок, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Страница губернатора Брянской области / vk.com/avbogomaz
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