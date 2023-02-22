Старовойт заявил, что ВСУ обстреляли приграничные районы Курской области
Губернатор Курской области Роман Старовойт в своём Telegram-канале заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) снова обстреляли приграничные районы региона.
По его словам, в окрестностях сёл Гуево и Горналь в Суджанском районе были зафиксированы Около 16 прилётов, обошлось без пострадавших и разрушений.
Он указал, что ещё не менее восьми прилётов пришлось на территорию сахарного завода в поселке Тёткино Глушковского района.
«Здесь тоже обошлось без пострадавших. Однако повреждения получили производственные постройки: выбиты окна, осколками посечены стены, в одной из них пробит сквозной проём», - написал глава Курской области.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские средства ПВО сбили в Белгородской области две тактические ракеты «Точка-У» и два снаряда реактивных систем залпового огня, сообщает НСН.
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