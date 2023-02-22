Старовойт заявил, что ВСУ обстреляли приграничные районы Курской области

По его словам, в окрестностях сёл Гуево и Горналь в Суджанском районе были зафиксированы Около 16 прилётов, обошлось без пострадавших и разрушений.

Он указал, что ещё не менее восьми прилётов пришлось на территорию сахарного завода в поселке Тёткино Глушковского района.



«Здесь тоже обошлось без пострадавших. Однако повреждения получили производственные постройки: выбиты окна, осколками посечены стены, в одной из них пробит сквозной проём», - написал глава Курской области.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские средства ПВО сбили в Белгородской области две тактические ракеты «Точка-У» и два снаряда реактивных систем залпового огня, сообщает НСН.

