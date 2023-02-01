Богомаз: четверо жителей Брянской области погибли из-за обстрелов ВСУ

По его словам, в это были как артиллерийские, так и минометные обстрелы, а также авиаудары.

«Всего за это время было ранено 22 человека, четыре человека погибло», - уточнил Богомаз.

Ранее президент России Владимир Путин назвал приоритетной задачей не допускать обстрелы российских приграничных регионов Вооруженными силами Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

