Богомаз: четверо жителей Брянской области погибли из-за обстрелов ВСУ
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что с начала специальной военной операции украинские войска 272 раза обстреляли территорию региона, сообщает РИА Новости.
По его словам, в это были как артиллерийские, так и минометные обстрелы, а также авиаудары.
«Всего за это время было ранено 22 человека, четыре человека погибло», - уточнил Богомаз.
Ранее президент России Владимир Путин назвал приоритетной задачей не допускать обстрелы российских приграничных регионов Вооруженными силами Украины, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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