В Белгородской области сбили две «Точки-У» и два снаряда РСЗО
Российские средства противовоздушной обороны за последние сутки сбили в Белгородской области две тактические ракеты «Точка-У» и два снаряда реактивных систем залпового огня. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сбиты 2 реактивных снаряда HIMARS и "Ураган", а также 2 тактические ракеты "Точка-У" в районах населенных пунктов Большетроицкое и Караичное Белгородской области», — отметили в военном ведомстве.
Кроме того, силы ПВО сбили 10 украинских беспилотников в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Харьковской областях.
Накануне украинские силовики обстреляли населенный пункт Новая Таволжанка Белгородской области, одна женщина получила тяжелые ранения и позже скончалась.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+12 076 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+8 398 / сут.
- Путин заявил, что РФ «не воюет» с народом Украины
- Пушилин: Эвакуированным из Артемовска гражданам оказывается вся необходимая помощь
- В Испании легализовали не приносящую вред зоофилию
- Путин заявил, что в РФ знали о планах Украины ударить по Крыму
- Путин: Россия получила прямой отказ на призыв предоставить гарантии безопасности
- В Белгородской области сбили две «Точки-У» и два снаряда РСЗО
- Путин: В войнах, развязанных США после 2001 года, погибло почти 900 тысяч человек
- Путин обвинил Запад в «игре краплёными картами»
- Путин напомнил о «потугах» Киева получить ядерное оружие
- Песков: Визит Байдена в Киев не повлияет на ситуацию в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru