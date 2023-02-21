В Белгородской области сбили две «Точки-У» и два снаряда РСЗО

Российские средства противовоздушной обороны за последние сутки сбили в Белгородской области две тактические ракеты «Точка-У» и два снаряда реактивных систем залпового огня. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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«Сбиты 2 реактивных снаряда HIMARS и "Ураган", а также 2 тактические ракеты "Точка-У" в районах населенных пунктов Большетроицкое и Караичное Белгородской области», — отметили в военном ведомстве.

Кроме того, силы ПВО сбили 10 украинских беспилотников в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Харьковской областях.

Накануне украинские силовики обстреляли населенный пункт Новая Таволжанка Белгородской области, одна женщина получила тяжелые ранения и позже скончалась.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПВОБелгородМинобороны РФ
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