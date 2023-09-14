Старовойт: В селе Гордеевка нарушено водоснабжение из-за обстрела ВСУ
Украинские военные обстреляли село Гордеевка в Кореневском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Насчитали 9 прилетов. <...> В результате обстрела нарушено водоснабжение населенного пункта», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Восстановительные работы будут начаты, «как только появится возможность».
Старовойт подчеркнул, что пострадавших в результате обстрела нет.
Ранее ВСУ обстреляли из артиллерии предприятие «Шебекинский картон» под Белгородом, один из снарядов пробил крышу в столовой, напоминает телеканал «360». Никто не пострадал.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Старовойт: В селе Гордеевка нарушено водоснабжение из-за обстрела ВСУ
- ЕС снял санкции с бизнесменов Ахмедова, Березкина и Шульгина
- Десятилетний ребенок пропал без вести в Кургане
- СМИ: Украина и Польша начали «аграрную войну»
- Два человека пострадали при взрыве на Курганском машиностроительном заводе
- Митволь признал свою вину в мошенничестве
- Экс-аналитик ЦРУ заявил, что ВСУ не смогут продолжать контрнаступление в октябре
- Марочко: ВС РФ сорвали попытку наступления ВСУ на Купянском направлении
- Собянин подвел итоги девяти лет работы «Московского стандарта госуслуг»
- Опрос: Россиянам для счастья нужно около 200 тысяч рублей в месяц
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru