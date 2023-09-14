Старовойт: В селе Гордеевка нарушено водоснабжение из-за обстрела ВСУ

Украинские военные обстреляли село Гордеевка в Кореневском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

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«Насчитали 9 прилетов. <...> В результате обстрела нарушено водоснабжение населенного пункта», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Восстановительные работы будут начаты, «как только появится возможность».

Старовойт подчеркнул, что пострадавших в результате обстрела нет.

Ранее ВСУ обстреляли из артиллерии предприятие «Шебекинский картон» под Белгородом, один из снарядов пробил крышу в столовой, напоминает телеканал «360». Никто не пострадал.

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ФОТО: telegram.org/z
ТЕГИ:ВСУОбстрелКурская Область

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