Старовойт: в небе над Курском и районом сработала ПВО

В небе над Курском и Курским районом сработала система противовоздушной обороны, сообщил в Telegram губернатор Роман Старовойт.

СМИ: средства ПВО Украины не могут сбивать ракеты России

Он попросил жителей сохранять спокойствие.

Ранее при атаке беспилотников в курском поселке Теткино пострадал человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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