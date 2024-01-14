При атаке беспилотников в курском поселке Теткино пострадал человек
Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали поселок Теткино Глушковского района Курской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.
При атаке пострадал человек. Он получил осколочное ранение средней степени тяжести, уточнил Старовойт.
В двух домах выбиты окна. Власти окажут собственникам помощь с ремонтом, пообещал губернатор.
В четверг силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник в Жиздринском районе Калужской области. Дрон упал недалеко от трассы М-3. Пострадавших и разрушений нет, передает «Радиоточка НСН».
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