При атаке беспилотников в курском поселке Теткино пострадал человек

Украинские беспилотные летательные аппараты атаковали поселок Теткино Глушковского района Курской области, написал в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

Очередной украинский беспилотник был уничтожен над Белгородской областью

При атаке пострадал человек. Он получил осколочное ранение средней степени тяжести, уточнил Старовойт.

В двух домах выбиты окна. Власти окажут собственникам помощь с ремонтом, пообещал губернатор.

В четверг силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник в Жиздринском районе Калужской области. Дрон упал недалеко от трассы М-3. Пострадавших и разрушений нет, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиКурская Область

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