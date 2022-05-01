Старовойт опубликовал фото работы следственной группы на взорванном мосту

«Пока на мосту работает следственная группа, но специалисты железной дороги уже выехали на место и готовы приступить к восстановительным работам. Хотя это ветка для маневровых работ, важно ее отремонтировать как можно скорее», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Ранее он назвал причину обрушения моста на 67 километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор.

