Старовойт опубликовал фото работы следственной группы на взорванном мосту

Губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал фотографии, на которых следственная группа работает на участке железнодорожного моста, конструкции которого обрушились в результате диверсии.

Губернатор: В Курской области частично обрушен мост

«Пока на мосту работает следственная группа, но специалисты железной дороги уже выехали на место и готовы приступить к восстановительным работам. Хотя это ветка для маневровых работ, важно ее отремонтировать как можно скорее», - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Ранее он назвал причину обрушения моста на 67 километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор.

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ФОТО: telegram.org/z
ТЕГИ:мостГубернаторКурская Область
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