Губернатор: В Курской области частично обрушен мост

«Сегодня, примерно в 11 часов 20 минут на 67 километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. Сейчас на месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧП. Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов», - отметил глава области.

Угрозы жизни и здоровью граждан нет. По данным Старовойта, пострадавших также нет.

Накануне минометные снаряды со стороны Украины были выпущены по пункту пропуска Крупец Рыльского района. Жертв и разрушений нет.

