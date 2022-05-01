Губернатор: В Курской области частично обрушен мост
В Курской области произошло частичное обрушение конструкций моста. Это произошло в 11 часов 20 минут на 67 километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
«Сегодня, примерно в 11 часов 20 минут на 67 километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. Сейчас на месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧП. Железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов», - отметил глава области.
Угрозы жизни и здоровью граждан нет. По данным Старовойта, пострадавших также нет.
Накануне минометные снаряды со стороны Украины были выпущены по пункту пропуска Крупец Рыльского района. Жертв и разрушений нет.
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