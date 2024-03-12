Старовойт: Над территорией Курской области сбили еще три беспилотника

Ещё три беспилотных летательных аппарата сбиты над Курским, Солнцевским и Поныровским районами, сообщил в Telegram губернатор Курской области Роман Старовойт.

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Они были самолетного типа. Глава региона поблагодарил парней «из ПВО».

Ранее Старовойт заявил, что российская система противоракетной обороны сбила беспилотник Украины в небе над Фатежским районом Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:УкраинаВСУБеспилотникиКурская Область

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