Старовойт: Над территорией Курской области сбили еще три беспилотника
12 марта 202405:32
Ещё три беспилотных летательных аппарата сбиты над Курским, Солнцевским и Поныровским районами, сообщил в Telegram губернатор Курской области Роман Старовойт.
Они были самолетного типа. Глава региона поблагодарил парней «из ПВО».
Ранее Старовойт заявил, что российская система противоракетной обороны сбила беспилотник Украины в небе над Фатежским районом Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru