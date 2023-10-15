Старовойт: над Курской областью сбиты 12 беспилотников Украины
15 октября 202304:01
12 беспилотных летательных аппарата сбиты над Курском и Курским районом, сообщил в Telegram губернатор региона Роман Старовойт.
По его словам, это произошло вечером 14 октября. Падение обломков произошло в городской черте и селе Зорино. Отмечается, что пострадавших нет.
Ранее Старовойт заявил о работе ПВО в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru