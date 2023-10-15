Старовойт сообщил о работе ПВО в Курской области

В Курском районе Курской области сработали российские системы противовоздушной обороны, сообщил в Telegram глава региона Роман Старовойт.

Старовойт: Беспилотник повредил подстанцию в Курской области

По его словам, местным жителям необходимо сохранять спокойствие. Губернатор отметил, что сбитые беспилотники Украины могут самоликвидироваться.

Старовойт порекомендовал не трогать обломки и не приближаться к ним, о находке следует сообщать по телефону 112.

Ранее украинская сторона обстреляла поселок Теткино в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиАлександр Старовойтов

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