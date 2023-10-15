Старовойт сообщил о работе ПВО в Курской области
15 октября 202301:03
В Курском районе Курской области сработали российские системы противовоздушной обороны, сообщил в Telegram глава региона Роман Старовойт.
По его словам, местным жителям необходимо сохранять спокойствие. Губернатор отметил, что сбитые беспилотники Украины могут самоликвидироваться.
Старовойт порекомендовал не трогать обломки и не приближаться к ним, о находке следует сообщать по телефону 112.
Ранее украинская сторона обстреляла поселок Теткино в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru