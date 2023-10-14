ПВО уничтожила два украинских беспилотника вблизи побережья Кубани

Средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника над Черным морем близ побережья Краснодарского края. Об этом сообщает Минобороны.

Два беспилотника ВСУ перехватили над Белгородской и Брянской областями

По данным военного ведомства, попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам на территории России была пресечена 14 октября около 07:10 мск.

«Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над акваторией Черного моря», — отметили в министерстве.

Ранее два украинских дрона самолетного типа были перехвачены над территорией Белгородской и Брянской областей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ПВОКраснодарский КрайБеспилотникиМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры