ПВО уничтожила два украинских беспилотника вблизи побережья Кубани
Средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника над Черным морем близ побережья Краснодарского края. Об этом сообщает Минобороны.
По данным военного ведомства, попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам на территории России была пресечена 14 октября около 07:10 мск.
«Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над акваторией Черного моря», — отметили в министерстве.
Ранее два украинских дрона самолетного типа были перехвачены над территорией Белгородской и Брянской областей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Юрист Виноградов объяснил, за сбор каких грибов будет грозить тюрьма
- «Поставок не будет». Россия наступает на фоне дефицита поддержки США для Украины
- ХАМАС высоко оценило позицию Путина по палестино-израильскому конфликту
- В Швеции заявили, что отказ от наличных денег угрожает безопасности страны
- ПВО уничтожила два украинских беспилотника вблизи побережья Кубани
- Под Саратовом три человека погибли из-за отравления угарным газом
- ЦАХАЛ: В плену у ХАМАС находятся более 120 гражданских лиц
- В Красноярском крае директора горводоканала заподозрили в махинациях на 8,3 млн рублей
- На Ближний Восток прибыли истребители США F-15
- NBC: ХАМАС планировало атаковать школы в Израиле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru