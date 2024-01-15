Старовойт: Над Фатежским районом Курской области сбили три ракеты
15 января 202403:01
Российские силы противовоздушной обороны сбили три ракеты Вооруженных сил Украины над Фатежским районом Курской области, сообщил в Telegram губернатор региона Роман Старовойт.
«Спасибо нашим защитникам!», — написал он.
Ранее глава региона заявил, что в небе над Курском и районом сработала ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru