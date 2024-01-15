Старовойт: Над Фатежским районом Курской области сбили три ракеты

Российские силы противовоздушной обороны сбили три ракеты Вооруженных сил Украины над Фатежским районом Курской области, сообщил в Telegram губернатор региона Роман Старовойт.

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«Спасибо нашим защитникам!», — написал он.

Ранее глава региона заявил, что в небе над Курском и районом сработала ПВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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