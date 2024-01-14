Минобороны: силы ПВО за сутки сбили 23 украинских беспилотника

За минувшие сутки силы противовоздушной обороны перехватили 23 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

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Беспилотники уничтожили в районах населенных пунктов Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей. Также перехвачено 17 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

В ведомстве уточнили, что всего с начала спецоперации уничтожено более 10,5 тысячи украинских беспилотников.

Украинские дроны в воскресенье атаковали поселок Теткино Курской области. Глава региона Роман Старовойт сообщил об одном пострадавшем, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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