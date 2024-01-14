Минобороны: силы ПВО за сутки сбили 23 украинских беспилотника
За минувшие сутки силы противовоздушной обороны перехватили 23 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Беспилотники уничтожили в районах населенных пунктов Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей. Также перехвачено 17 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ураган».
В ведомстве уточнили, что всего с начала спецоперации уничтожено более 10,5 тысячи украинских беспилотников.
Украинские дроны в воскресенье атаковали поселок Теткино Курской области. Глава региона Роман Старовойт сообщил об одном пострадавшем, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru