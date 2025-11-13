Стало известно, как могла появиться взорвавшаяся в руках ребенка бомба в Красногорске

По его словам, подобные акты направлены на создание паники в обществе. «Самодельные взрывные устройства маскируют под предметы общего потребления — телефоны, денежные купюры. Это могут быть пачки денег, скрепленные резинкой, внутри которых находится взрывное устройство», - указал он. Отмечается, что для таких устройств требуется минимальное количество взрывчатых веществ: всего 10-15 грамм в тротиловом эквиваленте достаточно, чтобы причинить серьезные травмы, вплоть до потери кисти или пальцев.

Россиян призвали быть предельно осторожными и не трогать неизвестные предметы на улице. Вместо этого нужно сообщить в полицию.

Ранее стало известно, что возвращавшийся с тренировки мальчик увидел лежащие на земле деньги, решил их поднять, и в это время произошел взрыв, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

