Гладков: В Белгороде после серии хлопков пострадали три человека

В городе была зафиксирована серия громких звуков. По словам главы региона, горит частный дом на улице Маяковского, 23. Гладков сообщал, что предположительно, сработала ПВО.

На соседних улицах Попова и Маяковского в многоквартирных и частных домах повреждены окна. Также повреждены некоторые автомобили.

Напомним, «желтый» уровень террористической опасности в Белгородской области продлили на две недели, до 9 июля.

