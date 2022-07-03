Гладков: В Белгороде после серии хлопков пострадали три человека

В Белгороде в результате хлопков пострадали три человека, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

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В городе была зафиксирована серия громких звуков. По словам главы региона, горит частный дом на улице Маяковского, 23. Гладков сообщал, что предположительно, сработала ПВО.

На соседних улицах Попова и Маяковского в многоквартирных и частных домах повреждены окна. Также повреждены некоторые автомобили.

Напомним, «желтый» уровень террористической опасности в Белгородской области продлили на две недели, до 9 июля.

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ФОТО: пресс-службы администрации Белгородской области
ТЕГИ:ПВОБелгород
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