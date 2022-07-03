Гладков: В Белгороде после серии хлопков пострадали три человека
В Белгороде в результате хлопков пострадали три человека, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.
В городе была зафиксирована серия громких звуков. По словам главы региона, горит частный дом на улице Маяковского, 23. Гладков сообщал, что предположительно, сработала ПВО.
На соседних улицах Попова и Маяковского в многоквартирных и частных домах повреждены окна. Также повреждены некоторые автомобили.
Напомним, «желтый» уровень террористической опасности в Белгородской области продлили на две недели, до 9 июля.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 285 / сут.
Умерли
381 тыс.+51 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 488 / сут.
- Стало известно, как бесплатно вылечить зубы в частной клинике
- Пушков рассказал, как Запад попался на самообмане
- Гладков: В Белгороде после серии хлопков пострадали три человека
- Роналду захотел покинуть «Манчестер Юнайтед»
- Юбилейный концерт группы «Руки вверх» посетили более 70 тысяч человек
- Кадыров: Жители Лисичанска встречают союзные силы с цветами
- СМИ: Трамп объявит о выдвижении в президенты в ближайшие месяцы
- Немецким компаниям рекомендовано запастись генераторами аварийного питания
- Байден потребовал от владельцев АЗС снизить цены на бензин
- В США заявили о потрясающем росте рубля на фоне санкций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru