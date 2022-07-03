Гладков: В результате ЧП в Белгороде погибли три человека
Три человека погибли, ещё четверо получили травмы в результате происшествия в Белгороде, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.
По его словам, пострадавшие – мужчина и 10-летний ребенок, доставлены в больницу. Отмечается, что мужчина находится в тяжелом состоянии. Ещё двоих люде осмотрели на месте.
Напомним, 3 июля в городе была зафиксирована серия громких звуков. По словам главы региона, горит частный дом на улице Маяковского, 23. Гладков сообщал, что предположительно, сработала ПВО.
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