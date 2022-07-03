Гладков: В результате ЧП в Белгороде погибли три человека

По его словам, пострадавшие – мужчина и 10-летний ребенок, доставлены в больницу. Отмечается, что мужчина находится в тяжелом состоянии. Ещё двоих люде осмотрели на месте.

Напомним, 3 июля в городе была зафиксирована серия громких звуков. По словам главы региона, горит частный дом на улице Маяковского, 23. Гладков сообщал, что предположительно, сработала ПВО.

