Гладков: В результате ЧП в Белгороде погибли три человека

Три человека погибли, ещё четверо получили травмы в результате происшествия в Белгороде, сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.

В Белгородской области «желтый» уровень террористической опасности продлили до 9 июля

По его словам, пострадавшие – мужчина и 10-летний ребенок, доставлены в больницу. Отмечается, что мужчина находится в тяжелом состоянии. Ещё двоих люде осмотрели на месте.

Напомним, 3 июля в городе была зафиксирована серия громких звуков. По словам главы региона, горит частный дом на улице Маяковского, 23. Гладков сообщал, что предположительно, сработала ПВО.

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ФОТО: скриншот с видео из соцсетей
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