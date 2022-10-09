Стали известны подробности о погибших при взрыве на Крымском мосту
В числе погибших при взрыве на Крымском мосту оказалась семейная пара из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным издания, 53-летний Эдуард и 33-летняя Зоя проезжали на автомобиле Cadillac рядом с грузовиком, когда тот взорвался. Супруги ехали из Санкт-Петербурга, оба работали экскурсоводами. Семейная пара вела YouTube-канал об истории.
Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что, по предварительной информации, три человека пропали без вести и трое погибли в результате взрыва на Крымском мосту.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+18 820 / сут.
Умерли
388 тыс.+102 / сут.
Выздоровели
20,4 млн+28 793 / сут.
- Умер экс-голкипер сборной СССР по футболу Юрий Дегтерев
- Конгрессмены США намерены вывести войска из Саудовской Аравии и ОАЭ
- Хуснуллин объявил о запуске автомобильное движение по двум полосам Крымского моста
- Стали известны подробности о погибших при взрыве на Крымском мосту
- Федун прокомментировал победу «Спартака» над «Крыльями Советов»
- Военный самолет разбился в Ростовской области
- Путин проведет заседание Совета безопасности 10 октября
- Сектантов в России готовят к протесту
- «Победа здравого смысла». Россия добилась снижения объемов добычи нефти
- ВКС России разгромили базу иностранных наемников на острове Хортица
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru