Стали известны подробности о погибших при взрыве на Крымском мосту

По данным издания, 53-летний Эдуард и 33-летняя Зоя проезжали на автомобиле Cadillac рядом с грузовиком, когда тот взорвался. Супруги ехали из Санкт-Петербурга, оба работали экскурсоводами. Семейная пара вела YouTube-канал об истории.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что, по предварительной информации, три человека пропали без вести и трое погибли в результате взрыва на Крымском мосту.

