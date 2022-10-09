Стали известны подробности о погибших при взрыве на Крымском мосту

В числе погибших при взрыве на Крымском мосту оказалась семейная пара из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Снимки Крымского моста со спутника до и после взрыва появились в Сети

По данным издания, 53-летний Эдуард и 33-летняя Зоя проезжали на автомобиле Cadillac рядом с грузовиком, когда тот взорвался. Супруги ехали из Санкт-Петербурга, оба работали экскурсоводами. Семейная пара вела YouTube-канал об истории.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что, по предварительной информации, три человека пропали без вести и трое погибли в результате взрыва на Крымском мосту.

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ПроисшествиеПогибшиеКрымский Мост
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