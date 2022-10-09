Стали известно о новых жертвах взрыва на Крымском мосту

По предварительной информации, три человека пропали без вести и трое погибли в результате взрыва на Крымском мосту, сообщает Telegram-канал «112».

Снимки Крымского моста со спутника до и после взрыва появились в Сети

Известно, что водолазы, которые продолжают работы на месте ЧП, извлекли из воды два тела - женщины и мужчины, личности которых устанавливают.

Также известно, что кроме водителя фуры погибли водители и пассажиры двух машин - Cadillac и Mitsubishi.

Ранее Национальный антитеррористический комитет заявил, что на Крымском мосту был взорван грузовик. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Елена Иванова
ТЕГИ:ПогибшиеПроисшествиеРоссияКрымский Мост
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