Стали известно о новых жертвах взрыва на Крымском мосту

Известно, что водолазы, которые продолжают работы на месте ЧП, извлекли из воды два тела - женщины и мужчины, личности которых устанавливают.

Также известно, что кроме водителя фуры погибли водители и пассажиры двух машин - Cadillac и Mitsubishi.

Ранее Национальный антитеррористический комитет заявил, что на Крымском мосту был взорван грузовик. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

