Стали известно о новых жертвах взрыва на Крымском мосту
По предварительной информации, три человека пропали без вести и трое погибли в результате взрыва на Крымском мосту, сообщает Telegram-канал «112».
Известно, что водолазы, которые продолжают работы на месте ЧП, извлекли из воды два тела - женщины и мужчины, личности которых устанавливают.
Также известно, что кроме водителя фуры погибли водители и пассажиры двух машин - Cadillac и Mitsubishi.
Ранее Национальный антитеррористический комитет заявил, что на Крымском мосту был взорван грузовик. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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