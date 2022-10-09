Снимки Крымского моста со спутника до и после взрыва появились в Сети

Ресурс PlanetScope разместил кадры Крымского моста до и после произошедшего в субботу, 8 октября, взрыва.

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На спутниковом изображении виден участок моста, где произошел взрыв грузового автомобиля. Также в публикации говорится, что мост в Крым – единственная транспортная артерия, которая связывает Крым и материковую часть России. При этом сухопутный коридор был также организован через Мариуполь.

Ранее Национальный антитеррористический комитет заявил, что на Крымском мосту был взорван грузовик. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета. По предварительным данным Следственного комитета России, три человека погибли в результате взрыва грузового автомобиля на мосту в Крым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествиеФотографииВзрывКрымский Мост
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