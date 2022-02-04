Стала известна причина взрыва газа в доме в Нижнем Новгороде
Житель квартиры в жилом доме в Нижнем Новгороде, в которой произошел взрыв газа, самостоятельно пытался установить плиту, сообщает телеканал «360» со ссылкой на очевидцев происшествия.
Мужчина решил не прибегать к помощи профессионалов, его действия и привели к взрыву.
3 февраля в пятиэтажном жилом доме на улице Ленина взорвался газ. В результате в доме выбило стекла, а также повредились межкомнатные и межквартирные перегородки.
По предварительным данным, несущие конструкции не пострадали. Из дома эвакуировали 49 человек. Один жилец пострадал.
Напомним, ранее в Южно-Сахалинске на улице Южно-Сахалинская, 19 произошел взрыв газа в жилом доме. Один человек погиб.
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