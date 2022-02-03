Взрыв газа произошел в жилом доме в Нижнем Новгороде

Взрыв газа произошел на пятом этаже многоэтажного жилого дома в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Взрыв выбил окна и повредил межквартирные перегородки. Пострадал хозяин квартиры, еще 13 человек спасены, одному из жильцов понадобилась помощь врачей.

Инцидент произошел в доме на проспекте Ленина. Хозяина квартиры, где произошел взрыв, госпитализировали с 75% ожогами тела.

В настоящее время идет ликвидация последствий произошедшего. По данным МЧС, несущие перегородки в доме не были затронуты. Людей, чье жилье пострадало, поселили в пунктах временного размещения.



