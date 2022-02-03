Взрыв газа произошел в жилом доме в Нижнем Новгороде
Взрыв газа произошел на пятом этаже многоэтажного жилого дома в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Взрыв выбил окна и повредил межквартирные перегородки. Пострадал хозяин квартиры, еще 13 человек спасены, одному из жильцов понадобилась помощь врачей.
Инцидент произошел в доме на проспекте Ленина. Хозяина квартиры, где произошел взрыв, госпитализировали с 75% ожогами тела.
В настоящее время идет ликвидация последствий произошедшего. По данным МЧС, несущие перегородки в доме не были затронуты. Людей, чье жилье пострадало, поселили в пунктах временного размещения.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,3 млн+156 тыс. / сут.
Умерли
333 тыс.+667 / сут.
Выздоровели
10,4 млн+53 724 / сут.
- Взрыв газа произошел в жилом доме в Нижнем Новгороде
- Объединение журналистов ФРГ призвало Путина снять запрет на вещание DW в РФ
- В ООН недовольны убийством мирных жителей военными США
- МИД ФРГ назвало меры против Deutsche Welle эскалацией двусторонних отношений
- Белый дом: США готовят «калечащие» санкции против России
- NYT: РФ планирует сфабриковать предлог для вторжения на Украину
- Максимальную торговую наценку на значимые продукты в РФ могут ограничить 5%
- В РФ намерены отменить карантин для контактировавших с зараженными ковид
- Пентагон: не менее трех гражданских лиц погибли в ходе антитеррористической операции
- Мурашко: в России нужны новые меры по борьбе с сахарным диабетом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru