Взрыв газа произошел в жилом доме в Нижнем Новгороде

Взрыв газа произошел на пятом этаже многоэтажного жилого дома в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Взрыв выбил окна и повредил межквартирные перегородки. Пострадал хозяин квартиры, еще 13 человек спасены, одному из жильцов понадобилась помощь врачей.

Инцидент произошел в доме на проспекте Ленина. Хозяина квартиры, где произошел взрыв, госпитализировали с 75% ожогами тела.

В настоящее время идет ликвидация последствий произошедшего. По данным МЧС, несущие перегородки в доме не были затронуты. Людей, чье жилье пострадало, поселили в пунктах временного размещения.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Нижний НовгородВзрыв Газа
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