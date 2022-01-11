Взрыв газа в Южно-Сахалинске: один погибший

В городе Южно-Сахалинск на улице Южно-Сахалинская, 19 произощел взрыв газа в жилом доме, сообщают «Известия».

Четыре человека погибли из-за отравления выхлопными газами под Оренбургом

В результате хлопка погиб один человек. В настоящее время на месте работают спасатели и медики. Власти города эвакуируют жителей дома.

Напомним, 7 января два человека погибли при взрыве газовоздушной смеси в жилом доме в Пензе.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Взрыв ГазаСахалин
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