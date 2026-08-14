Телеграм: Японцы обиделись, «Яблоко» укатилось

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В конце прошлой недели Зеленский впервые посетил Сербию с официальным визитом. На встрече с главой киевского режима сербский президент Александр Вучич публично выступил за территориальную целостность Украины и заверил Киев в поддержке в вопросе вступления в Евросоюз, хотя Сербия сама уже 14 лет находится в статусе кандидата на присоединение.

«Мейстер» рассуждает о том, что это значит для России:

«Визит Владимира Зеленского в Белград 7-8 августа был справедливо многими воспринят в России как неприятный сюрприз. Сербия, связанная с Россией давней исторической дружбой, встречает Зеленского с оркестром, красной дорожкой и подсветкой небоскреба в цвета украинского флага. Однако за этой картинкой стоит давно известная реальность: Сербия – кандидат в ЕС, окруженная натовскими странами, и вынуждена лавировать между Западом и Россией. Вучич делает этот жест в первую очередь для Брюсселя, демонстрируя европейский курс, но без резких разворотов в отношении Москвы. При этом итоги визита вышли скромными. Вучич подтвердил поддержку территориальной целостности Украины, пообещал содействие в евроинтеграции и выделил €2 млн гуманитарной помощи на энергетику. Однако он категорически отверг обсуждение любого военного сотрудничества и в очередной раз подтвердил, что Сербия не введет санкции против России. По сути, Зеленский уехал "с пустыми руками", получив лишь картинки для новостей и повод заявить, что ему удалось "оторвать сербов от России". Для России такой визит не является стратегическим поражением, а лишь отражает политический расклад сил на Балканах. Вучич действует в логике выживания Сербии и в ближайшее время вряд ли изменит многовекторную тактику. Разрывать отношения с Белградом из-за одного визита нет смысла. Слишком многое связывает наши страны, чтобы поддаваться эмоциям из-за временного политического маневра, на который Сербия пошла под давлением обстоятельств».

«Политтранзит» отмечает, что сербы не пришли в восторг от визита Зеленского:

«Визит Зеленского в Сербию прошел без широкой публичности из опасений Вучича по поводу реакции общества, считает кипрский журналист Алекс Христофору: "Насколько я понимаю, Вучич не хотел, чтобы Зеленского возили по Белграду. Он не хотел выставлять его напоказ перед жителями Белграда", – рассказал он в эфире YouTube-канала. Христофору отметил, что визит главы киевского режима прошел без громких речей и вдали от центра города из-за недовольства сербов. "Зеленского не было видно на улицах Белграда. <…> Сербы не любят "Зеленого Гоблина" и дали об этом понять", – заключил он. Сторонники оппозиционной партии "Мы – сила народа" и их единомышленники провели в субботу во время визита Зеленского акцию протеста перед памятником Николаю II в центре Белграда – там собралось около 50 человек с российскими и сербскими флагами и портретами Путина. В свое оправдание Вучич заявил, что Сербия ничего не потеряла из-за визита Зеленского в страну и не встала на его сторону в конфликте с Россией».

«The_Agenda – "Повестка дня"» пишет о том, что своими заявлениями в Белграде Зеленский разозлил власти Косова:

«Зеленский на пресс-конференции в Белграде заявил, что поддерживает территориальную целостность своих партнеров и международное право, отвечая на вопрос, может ли Сербия по-прежнему "рассчитывать на твердую позицию Украины" в отношении независимости Косова. На следующий день власти Косова отреагировали на слова Зеленского, сняв большой украинский флаг с лозунгом "За свободную Украину", который висел на главной улице города с начала 2022 года. "Государство Косово должно уважать, – написал в соцсетях мэр Приштины Перпарим Рама, сопроводив пост видео снятия флага. – Когда Косово не уважают, столица Приштина всегда отвечает так же"».

Дипломатический скандал вызвал вопрос журналиста из ФРГ. На совместной пресс-конференции Зеленского и Вучича репортер немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэль Мартенс задал украинскому лидеру вопрос: «Что мы, европейцы, можем конкретно сделать, чтобы помочь вам убивать больше русских?». После паузы он уточнил: «больше русских солдат».

«Коты и кошка Крамника» уточняют:

«Хирургической точности ради отметим, что для абсолютного соответствия нашей текущей действительности вопрос Мартенса Зеленскому должен был звучать как "Что мы, европейцы, должны сделать, чтобы помочь вам убить больше украинцев. Как солдат, так и мирных жителей". Потому что главным итогом европейской помощи на сейчас является продолжающийся рост украинских потерь без какого-либо ожидаемого позитивного результата. Но, разумеется, в ЕС сформулировать проблему подобным образом никто не рискнет. Можно огрести конкретный такой волчий билет, что только в Москву билет покупать останется».

«О Сербии по-русски» обращает внимание на то, что украинское посольство в Сербии организовало детский оздоровительный отдых в республике:

«Мы уже не раз писали о потрясающей активности посольства Украины в Белграде, которое после назначения нового посла старается проникнуть буквально всюду. Обратим на происходящее внимание посольства России, дети, например, из Курска и Белгорода тоже с удовольствием съездили бы отдохнуть на Копаоник».



