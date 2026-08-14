Телеграм: Японцы обиделись, «Яблоко» укатилось
Владимир Путин посетил Дальний Восток и Курилы, в России спорят о ЕГЭ, а партию «Яблоко» сняли с выборов.
Рабочая поездка президента по Сибири и Дальнему Востоку
В понедельник Владимир Путин посетил Улан-Удэ, во вторник работал в Новосибирске, затем в Южно-Сахалинске побывал на флагмане Тихоокеанского флота (ТОФ), гвардейском ракетном крейсере «Варяг» и выслушал доклад командующего ТОФ Виктора Лиины о ходе учений. В четверг глава государства совершил свою первую рабочую поездку на Курильские острова.
«Северный город Z» обращает внимание на встречу президента со студентами и научными работниками в Новосибирске:
«Во время своего визита в Новосибирск президент Владимир Путин оживленно общался со студентами, аспирантами и молодыми учеными на тему развития российских перспективных технологий и в своем фирменном стиле шутил: глава государства спросил у одного из молодых преподавателей о вероятных угрозах, которые может создавать искусственный интеллект. Тот ответил, что российскому лидеру нечего бояться, на что Путин заметил: "А я никогда ничего не боялся"».
Белорусский политик Алексей Дзермант комментирует заявление Путина о готовности зеркально отвечать на захват российских судов западными странами:
«Пиратство и разбой – сама суть западной цивилизации еще со времен минойцев. Кстати, важно напомнить, как погибла минойская цивилизация – в результате извержения вулкана на острове Санторин и мощнейшего цунами, которое обрушилось на Крит. Боги наказали. А потом пришли ахейцы – потомки наших степняков».
«Доктор Z прописал» подчеркивает слова президента о точках нанесения зеркальных ответов:
«Ответ этот совершенно не обязательно будет в тех же акваториях, где произойдут враждебные действия. Россия будет выбирать место для реагирования, в том числе в зоне ответственности Тихоокеанского флота. Путин также сообщил, что соответствующее поручение уже дано Минобороны и доведено до командования Тихоокеанским флотом, попросив моряков обратить на это особое внимание. Здесь, надо заметить, не Россия инициатор. Ряд стран Евросоюза, и не только Евросоюза, декларируют возможность захвата российских судов и продажу их имущества. Уже были прецеденты, хотя и не с судами под российским флагом. Предупреждение сделано. И в интересах адресатов проверки не устраивать».
«Книга Носовича» считает предупреждение российского лидера очень серьезным:
«В мире Путин заслужил репутацию человека, который не занимается информационной пургой, словами не разбрасывается и гибелей великих цивилизаций походя не обещает. Если на таком уровне от России прозвучали такие слова, значит, возможности, силы и риски просчитаны, решение принято, и планы спецопераций уже разработаны. Сейчас будет важный тест на то, способен ли ЕС воспринять обещание Путина, или донести до него российскую решительность положить конец санкционному корсарству (я это так называю) можно только практическим действием. Ставлю на то, что неспособен. В таком случае совершить это практическое действие и зеркально захватывать европейские суда для России будет вопросом стратегической безопасности. Иначе через несколько лет они не воспримут всерьез и угрозы задействовать механизм ядерного сдерживания».
«Мюсли вслух» отмечают, что японцы нервно отнеслись к поездке российского президента на Курилы:
«Японцы продолжают заниматься национальным мазохизмом, ритуально расчесывая больное место – курильский вопрос. СМИ сообщают, что сегодняшний визит президента Путина на русский остров Итуруп взбудоражил жителей Японии, которые отреагировали на новость с гневом и критикой. Российская позиция по курильской проблеме давно известна, но не грех будет ее повторить. В 9-й статье советско-японской Совместной декларации 1956 года СССР выразил готовность в знак доброй воли передать соседу после (это важно) подписания мирного договора остров Шикотан и прилегающую к нему гряду мелких необитаемых островков, которую японцы называют Хабомаи и на переговорах считают для удобства за один остров. В марте 2022 года МИД РФ объявил о прекращении переговоров с Токио по мирному договору из-за односторонних японских санкций и объявление японским правительством (впервые с 2003 г.) четырех островов Курильской гряды "незаконно оккупированными". Пока находящиеся в отрыве от реальности японцы подпрыгивали в соцсетях от возмущения, президент Путин осмотрел на Итурупе крупный рыбоперерабатывающий комплекс, несколько объектов социальной инфраструктуры и пообщался с народом. Короче говоря, каждый занимался своим привычным делом».
Снятие «Яблока» с думских выборов
В понедельник Верховный суд снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. Партия допустила нарушения при использовании интеллектуальной собственности, у нее было выявлено иностранное финансирование.
Журналист Дмитрий Бавырин рассуждает об одном из плюсов снятия «Яблока» с выборов:
«Главное отличие "Яблока" от всех остальных партий – это требование прекратить огонь ради мирных переговоров без всяких предварительных условий. В текущем сезоне оно полностью совпадает с требованием Киева и Брюсселя. Может, как раз поэтому соевые власовцы в эмиграции внезапно втопили за "Яблоко", которое раньше поносили и презирали. Это не значит, что программу "Яблока" писали солдаты НАТО. Это значит, что у Украины появляется искушение принять активное участие в предвыборной кампании "Яблока" путем массированных ударов по гражданским объектам. Появляется еще один повод создать запрос внутри России на "мир любой ценой" именно в тот момент, когда такая программа впервые претендует на политическое представительство».
«Всевидящее око» отмечает, что поддержка либеральных релокантов-экстремистов вышла «Яблоку» боком:
«У наших бывших "оппозиционеров" (а ныне – иноагентов и экстремистов) есть замечательная особенность: когда они пытаются что-то "поддержать", они создают ему вместо этого кучу проблем и дискредитируют на корню. Потому как думать головой у них там в тусовке не принято. Как говорил один ныне покойный деятель из той среды, "вы не рефлексируйте, вы распространяйте". Ну, они и распространили в очередной раз. В данном случае – усиленную агитацию за партию "Яблоко", которая шла на грядущие парламентские выборы. При том что политическая агитация иноагентам запрещена. Но было все: от текстовых постов до роликов на Ютуб. Примерная оценочная стоимость такого вот "рекламного размещалова", по подсчетам экспертов, около 2 миллионов рублей в день. А общая сумма за весь период агитации за "Яблоко" – более 30 миллионов. <…> Словом, это вполне себе полноценная агитационная кампания. Вот только по ее итогам "Яблоко" не только ничего не наберет, но и мимо выборов пролетит – за нечистоплотность в связях».
Политолог Алексей Чеснаков пишет про ошибки позиционирования «Яблока»:
«"Яблоко" не смогло, если не будет сказать точнее – не захотело дистанцироваться от радикалов. Увидев активизацию кампании антисистемщиков, руководство партии никак ее не пресекло. Напротив, даже попыталось заигрывать с этой аудиторией. В этом кейсе заложена глубинная проблема партии. Ее руководство остается в антисистемном информационном пузыре, заблуждаясь, будто бы ее аудитория находится в "либерально-демократическом" Facebook [принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ]. Однако уехавшие оппозиционеры, во-первых, не голосуют на выборах. А во-вторых, являются крайне токсичными для внутренней аудитории».
«АДЕКВАТ Z» отмечает скорбь украинских пропагандистов в связи со снятием «Яблока»:
«Прогулялся целевым образом по пропагандистским укропомойкам. Практически на всех наблюдается посыпание чубов пеплом по случаю снятия "Яблока". Диапазон эмоций – от фрустрации до бешенства. На полном серьезе видели в этих прекрасных людях шанс. Связывали с ними надежды, потому что на перемогу на поле боя даже самому отбитому всушнику надеяться уже срамно. Верили, что если у нас тут найти точку опоры изнутри, то из этой искры возгорится такое пламя, что сами себя разнесем и развалимся. Человеку обязательно надо верить хотя бы во что-то. В качестве третьестепенного, но все же заслуживающего известного внимания побочного эффекта над этой верой взяли и надругались».
«Замечательная конспирология» называет решение Верховного суда закономерным:
«Иностранное финансирование для председателя партии Николая Рыбакова – не эпизод, а фундамент политической биографии. Еще в 2017 году Николай Стариков опубликовал разбор теневой изнанки оппозиционера, который спустя два года возглавил партийный список. С тех пор ничего не изменилось: системные связи с зарубежными спонсорами и институтами оставались стержнем работы партийных верхов. Финал закономерен».
Удары по Украине
На этой неделе ВС РФ продолжают уничтожать военную и транспортную инфраструктуру Украины.
«Мышь в овощном» обращает внимание на двойные стандарты международной организации:
Глава т.н. "Всемирной организации здравоохранения" завывает о нехороших русских, которые якобы нанесли удар по складу "гуманитарной помощи" ВОЗ в Екатеринославе. Жертв нет, и сотрудники Организации смогли заблаговременно эвакуировать 130 мест груза из 300, находившихся на объекте. Если бы мы были людьми циничными – то мы могли бы увидеть в заявлении господина Тедроса Аданома Гебрейесуса некие параллели с классическими отечественными комедиями. Типа "Операции Ы" и "Кавказской пленницы". "Три порции шашлыка выбросила в пропасть" и все такое. Но мы, конечно, не считаем, что в исполнении столь уважаемой персоны речь может идти о банальном укрывательстве воровства. Посему зададимся другим вопросом. Когда господин Гебрейесус заявляет, что "даже у войн есть правила" – то означает ли это, что, по его мнению, бьющие по российским городам украинские нацисты ведут себя "правильно"? До получения внятного ответа дальнейшую дискуссию считаем излишней».
«Пинта разума» наблюдает за украинскими портами:
«Морской блокадой портов большой Одессы и воздушной кампанией против логистики в Одесской области России удалось поставить противную сторону в катастрофическое положение. Причем пик проблем для нее придется на конец этого года, когда все уже предпринятые действия будут совмещены с масштабными ударами по оставшейся украинской энергетике в зимний период. В этом и заключается шанс сломать экономику Украины и сделать невозможным для неё дальнейшее ведение войны. И вот этого шанса Россию пытаются лишить прямо сейчас, предлагая разблокировать украинские порты, позволить снова наладить морской экспорт Украины и восстановить широкий поток поставок вооружений для нужд ВСУ морским путем. Новая "зерновая сделка" – это попытка пролонгировать военный конфликт в надежде на то, что в российская экономика "посыпется", что приведет к внутриполитической нестабильности. Если Москва пойдет на морское перемирие, она создаст себе колоссальное количество проблем, которые уже не факт, что сможет успешно решить. Поэтому продолжение нынешней стратегии в украинском конфликте имеет для России жизненно важное значение. Эту войну надо заканчивать на поле боя, а время дипломатии придет позже, когда необходимо будет вести переговоры о создании новой архитектуры безопасности в Европе. Но до их начала такой фактор как наличие нынешнего украинского режима на европейской политической карте должен быть полностью исключен».
«Разумная Россия 2.0» пишет о проблемах украинской ПВО:
«Ситуация с украинской ПВО достигла критической точки. По данным Минобороны Украины, в июле из 195 российских баллистических ракет удалось перехватить лишь 29, еще 40 не достигли целей по техническим причинам. Это означает, что эффективность перехвата критически важных баллистических целей упала до рекордно низкого уровня, а города Украины остаются практически беззащитными перед этим типом вооружений. Главная причина – катастрофическая нехватка ракет-перехватчиков для систем Patriot, которые являются единственным эффективным средством борьбы с баллистикой. Как заявил бригадный генерал Бундесвера Юрген Шредль, европейские страны "действительно доходят здесь до предела своих возможностей", и им также необходимо обеспечивать собственную защиту».
«Датчанка за углом» публикует выводы норвежского издания Steigan об итогах 40-дневной операции Зеленского по «принуждению России к миру»:
«Идея выглядела эффектно: сорок дней показывать России, что ее глубокий тыл больше не является безопасным. Россия, похоже, сообщение получила. И решила продемонстрировать Украине примерно то же самое – только применительно к ее портам, железным дорогам, энергетике и военной промышленности. Так что главный итог "сорока дней Зеленского" пока можно сформулировать предельно коротко: до Москвы почти не долетели. А обратный адрес, похоже, указали правильно. П.С. Если что, это не мои выводы. Это норвежский военный аналитик. Видать, тоже "агент Кремля"».
«338» отмечает, что продовольствие и металлорудная продукция – единственные оставшиеся статьи украинского экспорта:
«Экспорта на миллионы долларов. Которые позволяют как-то расплачиваться с кредиторами. И позволяют вести войну. Точнее – устраивать новые теракты против нашей страны и наших граждан. На то и давит противник. Как в 2022 году. Лекала те же: обвинение России в провоцировании голода как глобальной, мировой угрозы. И наши ведомства могли бы активнее доносить позицию. Необязательно напоминая про удары Киева по пароходам с нашим зерном и танкерам (кстати, ставя под угрозу глобальную топливную безопасность!). Но делая акцент на том, что каждый доллар, заработанный киевским режимом с бушеля пшеницы, конвертируется в новые беспилотники и снаряды, нацеленные на гражданские объекты и граждан России. А второй доллар, заработанный с бушеля пшеницы, оседает в карманах капиталистов, развязавших войну и заинтересованных в ее продолжении».
Споры о будущем ЕГЭ
Дискуссия о перспективах ЕГЭ активизировалась на фоне сообщений о невозможности абитуриентов с максимальными баллами поступить в вузы на бюджетные места. Стобалльников стало больше, при этом на бюджетные места, число которых сократилось, победители олимпиад проходят вне конкурса. Помощник президента России, бывший министр образования Андрей Фурсенко предложил усложнить ЕГЭ и отменить значительную часть олимпиад. Рособрнадзор сообщил, что такие меры не рассматриваются.
«Неучи ученые» приводят подробности:
«Фурсенко предложил решить ситуацию с большим количеством высокобалльников в этом году с помощью усложнения ЕГЭ. Еще недавно результат был поводом для гордости и позитивных отчетов об улучшении качества образования. А тут внезапно оказалось, что это все-таки экзамен в этом году был сильно простым. По его словам, "не надо бояться того, что средний балл уменьшится", девальвировано значение не только самого ЕГЭ, но и олимпиад. Отсюда и все проблемы нынешней приемной кампании. И уже сегодня Рособрнадзор оперативно отреагировал на заявление. В ведомстве считают, что усложнять экзамен не стоит, а его содержимое должно быть синхронизировано с содержанием школьных учебников. И вообще "следует также принимать во внимание, что учебные предметы (кроме русского языка) в 10-11 классах могут изучаться как на базовом, так и на углубленном уровне, с разной глубиной и разными результатами". Нюанс тут только в том, что текущую приемную кампанию и ее аномалии никак не прокомментировали. Видимо, всех все устраивает. Судя по всему, вопрос весьма оперативно закрыт, и менять ничего не будут».
«Donrf» предлагает решения:
«Если в стране растет количество льгот, но не растет количество бюджетных мест, то как ни усложняй, втекать в емкость будет больше, чем ее объем. В обществе нужно поощрять профессиональное образование. В ряде профессий отказываться от высшего образования как условия карьерного роста. И главное – посчитать, сколько и каких специалистов нам нужно. И подумать – какой процент выпущенных специалистов работает в профессии. <…> Не призываю закабалять за диплом, но навести порядок нужно. Когда сигареты тебе продает юрист, а кроссовки – дипломированный физик, это круто, но...»
«SocialEvents» философствует:
«Ужасно много публикаций про систему образования и про поступление в вузы. Мне чаще попадаются критические высказывания, направленные против тех или иных управленческих решений. И, как мне кажется, никто не хочет видеть слона. Или кого там? Когда он такой большой, огромный, что даже и незаметный. Между тем, любой социолог старой школы (не в смысле специалист по старым школам, а вышколенный на устаревших моделях) хорошо знает, что через образование происходит воспроизводство социальной структуры и, отчасти, ее изменение. Система образования очень ригидна, она прямо не следует за идеологическими новациями и политическим целеполаганием, но именно как ригидная она постоянно порождается соц. структурой и служит ее консервации. Самый простой вывод отсюда такой. Сколько бы вы ни придумали остроумных управленческих решений, мысль о том, что богатые и статусно привилегированные утратят возможности для самовоспроизводства своего слоя или, точнее, своих слоев, в т.ч. через систему образования, заслуживает, возможно, внимания со стороны лучших отечественных юмористов. Из нее можно сделать сюжетную завязку для скетча или комедии ошибок».
«Темник» напоминает:
«ЕГЭ изначально задумывался как инструмент против неравенства – единый стандарт должен был уравнять шансы школьника из региона и столичного гимназиста. Но усложнение заданий с большой вероятностью повысит ставки на подготовку. А значит, увеличит затраты на репетиторов, платные курсы и прочее. То есть ресурсы семьи школьника будут иметь критический вес. Получается, что мера, которая должна восстановить точность отбора "сильнейших", рискует на практике укрепить именно ту зависимость результата от финансового капитала семьи, против которой ЕГЭ когда-то и создавался».
Зеленский в Белграде
В конце прошлой недели Зеленский впервые посетил Сербию с официальным визитом. На встрече с главой киевского режима сербский президент Александр Вучич публично выступил за территориальную целостность Украины и заверил Киев в поддержке в вопросе вступления в Евросоюз, хотя Сербия сама уже 14 лет находится в статусе кандидата на присоединение.
«Мейстер» рассуждает о том, что это значит для России:
«Визит Владимира Зеленского в Белград 7-8 августа был справедливо многими воспринят в России как неприятный сюрприз. Сербия, связанная с Россией давней исторической дружбой, встречает Зеленского с оркестром, красной дорожкой и подсветкой небоскреба в цвета украинского флага. Однако за этой картинкой стоит давно известная реальность: Сербия – кандидат в ЕС, окруженная натовскими странами, и вынуждена лавировать между Западом и Россией. Вучич делает этот жест в первую очередь для Брюсселя, демонстрируя европейский курс, но без резких разворотов в отношении Москвы. При этом итоги визита вышли скромными. Вучич подтвердил поддержку территориальной целостности Украины, пообещал содействие в евроинтеграции и выделил €2 млн гуманитарной помощи на энергетику. Однако он категорически отверг обсуждение любого военного сотрудничества и в очередной раз подтвердил, что Сербия не введет санкции против России. По сути, Зеленский уехал "с пустыми руками", получив лишь картинки для новостей и повод заявить, что ему удалось "оторвать сербов от России". Для России такой визит не является стратегическим поражением, а лишь отражает политический расклад сил на Балканах. Вучич действует в логике выживания Сербии и в ближайшее время вряд ли изменит многовекторную тактику. Разрывать отношения с Белградом из-за одного визита нет смысла. Слишком многое связывает наши страны, чтобы поддаваться эмоциям из-за временного политического маневра, на который Сербия пошла под давлением обстоятельств».
«Политтранзит» отмечает, что сербы не пришли в восторг от визита Зеленского:
«Визит Зеленского в Сербию прошел без широкой публичности из опасений Вучича по поводу реакции общества, считает кипрский журналист Алекс Христофору: "Насколько я понимаю, Вучич не хотел, чтобы Зеленского возили по Белграду. Он не хотел выставлять его напоказ перед жителями Белграда", – рассказал он в эфире YouTube-канала. Христофору отметил, что визит главы киевского режима прошел без громких речей и вдали от центра города из-за недовольства сербов. "Зеленского не было видно на улицах Белграда. <…> Сербы не любят "Зеленого Гоблина" и дали об этом понять", – заключил он. Сторонники оппозиционной партии "Мы – сила народа" и их единомышленники провели в субботу во время визита Зеленского акцию протеста перед памятником Николаю II в центре Белграда – там собралось около 50 человек с российскими и сербскими флагами и портретами Путина. В свое оправдание Вучич заявил, что Сербия ничего не потеряла из-за визита Зеленского в страну и не встала на его сторону в конфликте с Россией».
«The_Agenda – "Повестка дня"» пишет о том, что своими заявлениями в Белграде Зеленский разозлил власти Косова:
«Зеленский на пресс-конференции в Белграде заявил, что поддерживает территориальную целостность своих партнеров и международное право, отвечая на вопрос, может ли Сербия по-прежнему "рассчитывать на твердую позицию Украины" в отношении независимости Косова. На следующий день власти Косова отреагировали на слова Зеленского, сняв большой украинский флаг с лозунгом "За свободную Украину", который висел на главной улице города с начала 2022 года. "Государство Косово должно уважать, – написал в соцсетях мэр Приштины Перпарим Рама, сопроводив пост видео снятия флага. – Когда Косово не уважают, столица Приштина всегда отвечает так же"».
Дипломатический скандал вызвал вопрос журналиста из ФРГ. На совместной пресс-конференции Зеленского и Вучича репортер немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэль Мартенс задал украинскому лидеру вопрос: «Что мы, европейцы, можем конкретно сделать, чтобы помочь вам убивать больше русских?». После паузы он уточнил: «больше русских солдат».
«Коты и кошка Крамника» уточняют:
«Хирургической точности ради отметим, что для абсолютного соответствия нашей текущей действительности вопрос Мартенса Зеленскому должен был звучать как "Что мы, европейцы, должны сделать, чтобы помочь вам убить больше украинцев. Как солдат, так и мирных жителей". Потому что главным итогом европейской помощи на сейчас является продолжающийся рост украинских потерь без какого-либо ожидаемого позитивного результата. Но, разумеется, в ЕС сформулировать проблему подобным образом никто не рискнет. Можно огрести конкретный такой волчий билет, что только в Москву билет покупать останется».
«О Сербии по-русски» обращает внимание на то, что украинское посольство в Сербии организовало детский оздоровительный отдых в республике:
«Мы уже не раз писали о потрясающей активности посольства Украины в Белграде, которое после назначения нового посла старается проникнуть буквально всюду. Обратим на происходящее внимание посольства России, дети, например, из Курска и Белгорода тоже с удовольствием съездили бы отдохнуть на Копаоник».
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