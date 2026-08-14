Когда разрабатывалась текущая версия российского кодекса этики журналиста, не существовало технологий, которые активно внедрены в жизнь и профессиональную деятельность современных журналистов, поэтому разрабатываются рекомендации, как применять в работе искусственный интеллект и проверять выдаваемую им информацию, рассказал НСН председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

Ранее Владимир Соловьев сообщил, что СЖР работает над новой редакцией кодекса этики российского журналиста, который в том числе будет регулировать вопросы применения искусственного интеллекта в профессии. Он уточнил, что необходимость в этом возникла в связи с выходом России из Международной федерации журналистов, а также из-за того, что прежний кодекс был принят еще в советское время.