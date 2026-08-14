Соловьев рассказал, какие изменения внесут в кодекс этики российского журналиста
Работать над обновлениями будут в том числе юристы, а утвердить изменения планируют следующей осенью, заявил НСН Владимир Соловьев.
Когда разрабатывалась текущая версия российского кодекса этики журналиста, не существовало технологий, которые активно внедрены в жизнь и профессиональную деятельность современных журналистов, поэтому разрабатываются рекомендации, как применять в работе искусственный интеллект и проверять выдаваемую им информацию, рассказал НСН председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.
Ранее Владимир Соловьев сообщил, что СЖР работает над новой редакцией кодекса этики российского журналиста, который в том числе будет регулировать вопросы применения искусственного интеллекта в профессии. Он уточнил, что необходимость в этом возникла в связи с выходом России из Международной федерации журналистов, а также из-за того, что прежний кодекс был принят еще в советское время.
Соловьев подчеркнул, что изменения не коснутся основных положений, но будут расширены в сфере взаимодействия с технологиями.
«Очень давно был принят кодекс этики советского журналиста, и в те далекие времена не существовало ни интернета, ни мобильных телефонов, ни искусственного интеллекта. Очень многое изменилось с тех времен. И хотя основные положения кодекса остаются неизменными, тем не менее, коррективы нужно внести. Мы решили в ближайшее время обсудить и сформировать при поддержке известных журналистов, лидеров общественного мнения, руководителей СМИ и экспертов обновленный кодекс этики. Мы собираемся целый год над ним работать и уже при взаимном согласии принять его на следующем съезде Союза журналистов, который должен состояться осенью следующего года. Мы его будем рекомендовать всем журналистам, особенно тем, кто вступает в СЖР», — отметил он.
Журналист рассказал, какую именно работу будет проводить инициативная группа.
«Технологии стремительно развиваются, и сейчас всем творческим людям невозможно уже отстраняться от работы с искусственным интеллектом. Иногда коллеги полностью перекладывают свою работу на искусственный интеллект. Обычно эта методология дает возможность мгновенно собрать информацию и ее обработать, но если взять всю информацию, которая находится во Всемирной паутине, то значительная ее часть — эта информация на иностранных языках, ее не так много на русском в процентном соотношении. А искусственный интеллект собирает информацию отовсюду, в том числе из СМИ тех стран, которые на данный момент у нас считаются недружественными, поэтому там могут быть формулировки, которые могут вступать в противоречие с нормами нашего законодательства. Иногда искусственный интеллект не просто ошибается, а выдает идеологически окрашенные вещи. Иногда даже ошибается специально, потому что хочет понравиться человеку. Кроме того, появилось огромное количество разнообразных технических возможностей создавать и фейки, и дипфейки. Поэтому очень внимательно нужно относиться к работе с этим новшеством. И то, как с этим работать, как это проверять, какую ответственность нести за это коллегам-журналистам, все эти непростые вопросы мы должны вместе с юристами проработать и рекомендовать коллегам для использования», — пояснил Соловьев.
Он подчеркнул, что соблюдение кодекса носит рекомендательный характер, так как это не законодательная инициатива.
«Мы не разрабатываем законы. Мы, конечно, участвуем в разработке законодательных актов, которые связаны с журналистикой, когда это необходимо. Но в данном случае это работа общественной организации, и кодекс, который будет создан, будет предложен нашим коллегам в качестве рекомендаций. Но при активном или грубом нарушении этого кодекса, возможно рассмотрение вопроса об исключении такого журналиста из членов Союза, если он в него входит на момент этих нарушений», — сообщил журналист.
Ранее глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с НСН призывал не запускать проблему создания и распространения дипфейков, так как эту технологию активно начали использовать для обмана и мошенничеств.
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