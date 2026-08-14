Робби Уильямс заявил, что у него диагностировали аутизм
Британский певец, экс- участник группы Take That Робби Уильямс в интервью изданию Metro заявил, что у него диагностировали аутизм.
Исполнитель напомнил, что у него уже есть СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), к которому добавилось «ещё и немного аутизма».
По словам 52-летнего Уильямса, это ему «чертовски нравится, потому что это многое объясняет».
«Теперь это мой пропуск на свободу. Про все странные вещи, которые я делаю, я просто говорю: «Извините, я аутист», - заключил певец.
Ранее Уильямс обновил рекорд по числу альбомов одного исполнителя на первом месте национального хит-парада в Великобритании (16), опередив по этому показателю легендарных The Beatles, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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