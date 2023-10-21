Средства ПВО сбили воздушную цель над Ростовской областью
21 октября 202314:35
Российские средства ПВО сбили воздушную цель над территорией Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Глава региона выразил благодарность российским военным за хорошую работу.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о сбитой украинской ракете над акваторией Чёрного моря, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru