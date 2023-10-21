Средства ПВО сбили воздушную цель над Ростовской областью

Российские средства ПВО сбили воздушную цель над территорией Ростовской области, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Проблемы не существует». В России есть средства борьбы с ATACMS

Глава региона выразил благодарность российским военным за хорошую работу.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о сбитой украинской ракете над акваторией Чёрного моря, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ВСУУкраинаБеспилотникиРостовская ОбластьПВО

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