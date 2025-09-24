Правительство одобрило проект нового трехлетнего бюджета России
Правительство РФ одобрило законопроект о новом федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что ключевыми приоритетами стали выполнение соцобязательств, финансовое обеспечение потребностей обороны, поддержка участников СВО и членов их семей, достижение национальных целей до 2030 года.
В кабмине уточнили, что доходы бюджета в 2026 году составят 40,3 трлн рублей, а расходы 44,1 трлн рублей. В 2027 году - 42,9 трлн рублей и 46,1 трлн рублей, в 2028 году - 45,9 трлн рублей и 49,4 трлн рублей.
Ранее директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков заявил «Радиоточке НСН», что проект бюджета на 2026 года учитывает внешние риски, поэтому делается ставка на НДС, а не на доходы от нефти и газа.
