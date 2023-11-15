Средства ПВО сбили украинский дрон над Смоленской областью

Третья группа эвакуируемых из сектора Газа граждан России пересекла КПП «Рафах» Байден и Нетаньяху обсудили возможность освобождения заложников в секторе Газа Председатель КНР Си Цзиньпин впервые за 6 лет прибыл в США На Камчатке завершилось извержение вулкана Ключевской В России презентовали новый конструктор для детей по мотивам русских сказок