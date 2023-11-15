Средства ПВО сбили украинский дрон над Смоленской областью
15 ноября 202308:55
Российская система ПВО уничтожила украинский беспилотник над территорией Смоленской области, сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве уточнили, что украинская сторона пыталась совершить террористическую атаку около 07:30 по московскому времени.
Ранее система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа над селом Ближнее (Белгородская область), напоминает RT.
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- Средства ПВО сбили украинский дрон над Смоленской областью
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru